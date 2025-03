Le 13 avril 2025, Pékin s’apprête à accueillir un événement inédit : un semi-marathon où des robots humanoïdes courront aux côtés de 12 000 coureurs humains. Organisé par la zone de développement économique et technologique de Pékin, cet événement promet de repousser les limites de l’intelligence artificielle et de la robotique, tout en suscitant de nombreux débats.

Une avancée technologique au service du sport

Pour la première fois dans l’histoire, des robots humanoïdes participeront officiellement à une compétition sportive d’endurance. Ces machines, conçues par des entreprises technologiques, des universités et des laboratoires de robotique, devront parcourir 21 kilomètres en marchant ou en courant sur deux jambes. Contrairement aux coureurs humains, leur objectif ne sera pas seulement d’atteindre la ligne d’arrivée, mais aussi de démontrer l’avancée des technologies en matière d’autonomie et d’endurance.

Des règles strictes pour encadrer la course

Pour garantir une compétition équitable et crédible, plusieurs règles ont été mises en place :

Les robots doivent obligatoirement se déplacer sur deux jambes ; aucun modèle à roues ne sera accepté.

; aucun modèle à roues ne sera accepté. La gestion énergétique est un facteur clé : si un robot tombe en panne et que son équipe décide de remplacer sa batterie, une pénalité de 10 minutes sera ajoutée à son temps final.

: si un robot tombe en panne et que son équipe décide de remplacer sa batterie, une pénalité de 10 minutes sera ajoutée à son temps final. Les robots et les humains ne partageront pas exactement le même couloir de course, afin d’assurer la sécurité et éviter toute interférence.

Ces contraintes techniques visent à tester non seulement la performance physique des robots, mais aussi l’efficacité de leurs systèmes de gestion d’énergie et de navigation autonome.

Des récompenses pour encourager l’innovation

Les trois premiers à franchir la ligne d’arrivée, qu’ils soient humains ou machines, recevront une récompense. Pour les robots, trois prix spécifiques seront décernés :

Achèvement de la course : récompensant les machines ayant réussi à terminer le semi-marathon.

: récompensant les machines ayant réussi à terminer le semi-marathon. Meilleure endurance : attribué au robot ayant parcouru la plus grande distance sans changement de batterie.

: attribué au robot ayant parcouru la plus grande distance sans changement de batterie. Robot le plus populaire : une distinction honorifique basée sur l’enthousiasme du public et l’impact médiatique.

Une vitrine pour l’innovation chinoise

Au-delà de l’exploit sportif, cette course est une démonstration de force pour l’industrie technologique chinoise. La zone de développement économique et technologique de Pékin ambitionne de devenir un centre mondial de l’intelligence artificielle et prévoit de recruter jusqu’à 10 000 robots d’ici deux ans, dont 1 000 humanoïdes.

Selon Li Quan, directeur adjoint de cette zone technologique, l’objectif est de sensibiliser le public aux avancées de la robotique et d’explorer de nouvelles applications pour ces machines dans divers secteurs, notamment l’industrie, la santé et la sécurité.

Un débat ouvert sur les capacités des machines

Ce semi-marathon soulève également des questions cruciales sur l’intégration des robots dans notre quotidien. Si ces machines sont capables de courir, quelles seront les prochaines étapes de leur développement ? Pourraient-elles un jour rivaliser véritablement avec des athlètes humains ?

En attendant, l’événement du 13 avril 2025 à Pékin s’annonce comme une expérience fascinante qui marquera une étape importante dans l’histoire de la robotique et du sport. Une chose est sûre : cette course sera scrutée de près par les experts et les passionnés du monde entier.

Pour la première fois, des humains vont affronter des robots humanoïdes dans une course.



Ce semi-marathon qui réunira humains et robots se déroulera le 13 avril prochain à Pékin. pic.twitter.com/5dQJ1ujap8 — Jonathan Chan  💡📣 (@ChanPerco) March 8, 2025