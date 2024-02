Les enjeux et les perspectives de l’IA selon Asma Mhalla

L’Intelligence Artificielle (IA) est une notion omniprésente dans notre monde moderne, mais elle est souvent mal comprise. Qui la gouverne ? Comment est-elle utilisée ? Quel est son impact sur notre société ? Pour répondre à ces questions, nous avons eu le plaisir de lire le dernier livre de Asma Mhalla, « Technopolitique – Comment la technologie fait de nous des soldats », sorti cette semaine aux éditions du SEUIL.

L’IA : entre révolution et évolution

En dépit de l’enthousiasme général autour de l’IA, Asma Mhalla nous rappelle qu’il est important de déconstruire ce concept. Elle insiste sur la nécessité de le définir précisément pour comprendre ses opportunités, ses limites, mais aussi les abus qu’il peut susciter. L’IA, en effet, n’est pas une technologie nouvelle. Les premières recherches remontent à 1943, avec les travaux sur les réseaux neuronaux. Son développement a connu de nombreux cycles, passant de l’engouement à la désaffection, jusqu’au regain d’intérêt que nous connaissons aujourd’hui.

Selon Mhalla, il est capital de prendre du recul face à cette technologie. L’IA n’est pas en soi une révolution radicale. Elle est plutôt une évolution logique de notre utilisation des technologies, qui nécessite toutefois une réflexion approfondie sur les politiques publiques.

L’IA : un outil de pouvoir et de puissance

Asma Mhalla met l’accent sur le rôle de l’IA comme instrument de pouvoir et de puissance. Historiquement, la technologie a toujours fait partie des politiques de puissance des États. Aujourd’hui, toutefois, les géants technologiques sont devenus des acteurs politiques à part entière, avec une influence qui s’étend parfois au-delà des frontières nationales. Cette nouvelle réalité complexifie la gouvernance de l’IA et pose des questions fondamentales sur la légitimité de ces acteurs.

L’auteur de « Technopolitique » invite à une réflexion sur la gouvernance des géants technologiques. Elle souligne que l’IA, en tant que technologie duale (civile et militaire), pose des défis particuliers. Comment réguler ces acteurs privés qui ont désormais le pouvoir de façonner nos démocraties ? Quel est notre projet collectif face à ces technologies ? Ce sont des questions sur lesquelles il est essentiel de se pencher.

L’importance de la norme

Un des aspects clés que Mhalla souligne est l’importance des normes. Elles sont utiles pour donner une direction, pour générer des discussions et pour établir un consensus sur des sujets globaux tels que l’IA. Cependant, elle estime que les normes ne peuvent pas à elles seules stimuler l’innovation industrielle ou proposer des alternatives aux géants technologiques. Elles sont un outil essentiel, mais ne doivent pas être vues comme la solution à tous les problèmes.

L’IA : une technologie systémique

L’IA a un impact concret sur notre société. Elle n’est pas simplement une technologie générique, mais un système qui couvre de nombreux domaines, allant de la sécurité à l’industrie. L’IA a le potentiel de développer de nouveaux usages, de transformer les métiers, d’améliorer la productivité et de créer de nouvelles formes de connaissances. C’est une technologie systémique qui doit être accompagnée de politiques publiques appropriées.

En conclusion, l’IA est une réalité complexe qui offre à la fois des opportunités et des défis. Sa gouvernance nécessite une réflexion profonde et un dialogue constant entre tous les acteurs concernés. Selon Asma Mhalla, il est crucial de se poser les bonnes questions, de définir clairement nos objectifs et de mettre en place les politiques adéquates pour faire de l’IA un outil au service de l’humanité.

Technopolitique – Comment la technologie fait de nous des soldats

Date de parution 12/02/2024

19.90 € TTC

288 pages

EAN 9782021548549